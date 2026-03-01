Panier à histoires MAAOA hors les murs Bibliothèque du Panier Marseille 2e Arrondissement

Panier à histoires MAAOA hors les murs

Samedi 14 mars 2026 de 9h45 à 10h30. Bibliothèque du Panier 3 rue de la prison, Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) s’invite à la bibliothèque du Panier.Enfants

Les médiatrices vous proposent de les retrouver hors les murs du musée. Venez écouter leurs histoires choisies avec les bibliothécaires du Panier et prolongez la découverte de manière ludique avec des jeux pour les tous petits imaginés autour des collections du MAAOA.



À l’occasion de la semaine nationale de la petite enfance, le MAAOA s’invite à la bibliothèque du Panier.



• Pour les 0-3 ans

• Sur réservation 04 13 94 82 30 bibliotheque.panier@marseille.fr

• Animation gratuite, accès aux collections de la bibliothèque et du musée gratuits

• Lieu Bibliothèque du Panier Maison diamantée, place Bargemon .

Bibliothèque du Panier 3 rue de la prison, Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) invites itself to the Panier library.

