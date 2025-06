Panier de crabes bleus, odyssée culinaire – Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement 26 juin 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Panier de crabes bleus, odyssée culinaire Jeudi 26 juin 2025 de 18h à 23h. Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Soirée food et design au Couvent Levat.

Espèce invasive peu connu du grand public, originaire de la côte atlantique d’Amérique du Nord, et hantise des pêcheurs, le crabe bleu sera l’objet de toutes les curiosités à l’occasion de cette soirée, entre création avec le designer Matteo Penza et odyssée culinaire avec Noémie, ancienne cheffe du restaurant les Eaux de Mars.







A partir de 18h30 des histoires de :



Matthieu Duperrex, philosophe

Guillaume Marchessaux, biologiste

Matteo Penza, designer

Franck Pourcel, photographe

Odysseas Yiannikouris, artiste

Une adaptation culinaire de :Noémie Lebocey







Le Crabe Bleu (Callinectes sapidus), espèce envahissante arrivée de la côte atlantique nord-américaine, s’installe et se plaît en Méditerranée, troublant le business as usual des filières productives locales.



Enquêteurs, enquêtrices et troubadours, six personnes se retrouvent à suivre les traces, pas si discrètes, que le Crabe Bleu laisse sur son passage et à en retranscrire l’histoire. Des histoires, qui deviennent des plats, qui deviennent, eux-mêmes, les outils d’enquête pour décrypter les paysages complexes que le crabe traverse, trouble, ou qu’il façonne.







Un Panier de Crabes Bleus est une invitation de Matteo Penza dans le cadre de Cocagne, projet de recherche lauréat de la Bourse Agora du design 2023. .

Couvent Levat 52 rue Levat

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Food and design evening at the Couvent Levat.

German :

Food- und Design-Abend im Levat-Kloster.

Italiano :

Serata gastronomica e di design al Couvent Levat.

Espanol :

Velada gastronómica y de diseño en el Couvent Levat.

