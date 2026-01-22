Panier des savoirs Initiation au crochet MJC Lamballe-Armor

Panier des savoirs Initiation au crochet

MJC 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12 16:30:00

2026-02-12

Envie de découvrir le crochet ou de reprendre les bases en douceur ?

Dylan vous propose un atelier d’initiation, pour apprendre les premiers points, échanger et repartir avec vos premières réalisations ! .

