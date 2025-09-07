PANIER GARNI à la ferme de Quincé Ferme de Quincé Rennes
PANIER GARNI à la ferme de Quincé Ferme de Quincé Rennes Dimanche 7 septembre, 11h00 Ille-et-Vilaine
marché d’art bio et local
Dimanche 7 septembre prochain, à la ferme de Quincé aura lieu pour la troisièm édition, ✼✼✼✼ Marché d’art certifié bio et local ✼✼✼✼
De l’ à la ́ en passant par du ̂ ou encore des , venez découvrir le travail de nombreux.ses créateur.ices en déambulant dans le jardin de Quincé !
Nous vous attendons exceptionnellement un dimanche, de 11h à 20h00, l’entrée sera libre.
Moules frite sur réservation le midi, bar toute la journée.
Sièste musicale proposée l’après midi par le collectif Anémoi.
Save the date!
11h00 – 20h00
Entrée libre
@anaisrallo et @valdodouc
Moules-frites sur réservation par téléphone au 07 66 43 82 58 ou sur [reservation@quince.bzh](mailto:reservation@quince.bzh)
Bière blonde et IPA
Cidre
Vins naturels sourcés par la team bar
Sirop, boissons artisanales, limonade, jus, thé,…
Il y en aura pour toutes les soifs !
Respect du cadre proposé, du lieu, des riverains et surtout respect de l’autre : nous vous invitons à entrer en contact avec les organisateurs, bénévoles pour nous signaler tout comportement déplacé.
Prudence sur les accès/routes menant à la fête.
Mégots hors cendriers interdits.
Nos amis les chiens sont acceptés, en laisse.
En cas de fortes pluies, nous serons contraints d’annuler l’évènement.
Ferme de Quincé – Le Haut Quincé – 35000 RENNES
Vélo (environ 15 min du centre de Rennes)
Bus C4, arrêt Dulac
Bus 12, arrêt Mandela
Bus 52 et 68, arrêt Robiquette
Chemin du Haut Quincé non accessible en voiture
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-07T11:00:00.000+02:00
Fin : 2025-09-07T20:00:00.000+02:00
Ferme de Quincé Ferme de Quincé, Le Haut Quincé, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35760 Ille-et-Vilaine