PANIER GARNI à la ferme de Quincé Ferme de Quincé Rennes Dimanche 7 septembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

marché d’art bio et local

Dimanche 7 septembre prochain, à la ferme de Quincé aura lieu pour la troisièm édition, ✼✼✼✼ Marché d’art certifié bio et local ✼✼✼✼

De l’ à la ́ en passant par du ̂ ou encore des , venez découvrir le travail de nombreux.ses créateur.ices en déambulant dans le jardin de Quincé !

Nous vous attendons exceptionnellement un dimanche, de 11h à 20h00, l’entrée sera libre.

Moules frite sur réservation le midi, bar toute la journée.

Sièste musicale proposée l’après midi par le collectif Anémoi.

Save the date!

11h00 – 20h00

Entrée libre

@anaisrallo et @valdodouc

Moules-frites sur réservation par téléphone au 07 66 43 82 58 ou sur [reservation@quince.bzh](mailto:reservation@quince.bzh)

Bière blonde et IPA

Cidre

Vins naturels sourcés par la team bar

Sirop, boissons artisanales, limonade, jus, thé,…

Il y en aura pour toutes les soifs !

Respect du cadre proposé, du lieu, des riverains et surtout respect de l’autre : nous vous invitons à entrer en contact avec les organisateurs, bénévoles pour nous signaler tout comportement déplacé.

Prudence sur les accès/routes menant à la fête.

Mégots hors cendriers interdits.

Nos amis les chiens sont acceptés, en laisse.

En cas de fortes pluies, nous serons contraints d’annuler l’évènement.

Ferme de Quincé – Le Haut Quincé – 35000 RENNES

Vélo (environ 15 min du centre de Rennes)

Bus C4, arrêt Dulac

Bus 12, arrêt Mandela

Bus 52 et 68, arrêt Robiquette

Chemin du Haut Quincé non accessible en voiture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-07T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-07T20:00:00.000+02:00

http://www.quince.bzh/agenda

Ferme de Quincé Ferme de Quincé, Le Haut Quincé, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35760 Ille-et-Vilaine