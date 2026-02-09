Panier zarzo

Les Châtaigniers Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Stage panier zarzo osier vannerie moderne .

Les Châtaigniers Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 61 46 30 lafermedeschataigniers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Panier zarzo

L’événement Panier zarzo Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-02-04 par Creuse Confluence Tourisme