Paniers des savoirs MJC Lamballe MJC Lamballe Lamballe-Armor

Paniers des savoirs MJC Lamballe MJC Lamballe Lamballe-Armor samedi 11 octobre 2025.

Paniers des savoirs MJC Lamballe

MJC Lamballe 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Atelier Cricut

Création de stickers, customisation de t-shirts, cahiers, gourdes,etc., découpes et décorations originales !

Ouvert à tout le monde. .

MJC Lamballe 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 96 37

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Paniers des savoirs MJC Lamballe Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor