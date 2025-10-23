Paniers des savoirs MJC Lamballe MJC Lamballe Lamballe-Armor
MJC Lamballe 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-23 16:00:00
Sachets de lavande
Repartez avec vos créations pour parfumer vos armoires naturellement !
Astuce pensez à ramener votre lavande égrainée !
Ouvert à tout le monde. .
MJC Lamballe 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 96 37
