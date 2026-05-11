Paniers gourmands | Château de la Jaubertie Château de la Jaubertie Colombier

Colombier

Paniers gourmands | Château de la Jaubertie

Château de la Jaubertie 200 Allée de la Jaubertie Colombier Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 11:00:00

fin : 2026-07-31 14:00:00

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03

Au milieu des vignes, en lisière de forêt, partez à la quête du coin parfait pour savourer notre sélection gourmande 100% Périgord !

Sur réservation. .

Château de la Jaubertie 200 Allée de la Jaubertie Colombier 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 32 11 contact@chateau-jaubertie.com

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English : Paniers gourmands | Château de la Jaubertie

L’événement Paniers gourmands | Château de la Jaubertie Colombier a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides