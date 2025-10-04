PANIK SUR LA HOTLINE Torreilles

11 Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

2025-10-04

Panik sur la Hotline, une comédie satirique écrite par Brigitte Skiavi-Blanc et Jérémie Rasschaert.

11 Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 72 22 79 70

English :

Panik sur la Hotline, a satirical comedy written by Brigitte Skiavi-Blanc and Jérémie Rasschaert.

German :

Panik auf der Hotline, eine satirische Komödie, geschrieben von Brigitte Skiavi-Blanc und Jérémie Rasschaert.

Italiano :

Panik sur la Hotline, una commedia satirica scritta da Brigitte Skiavi-Blanc e Jérémie Rasschaert.

Espanol :

Panik sur la Hotline, comedia satírica escrita por Brigitte Skiavi-Blanc y Jérémie Rasschaert.

