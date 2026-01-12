PANIQUE À LA FABRIQUE DE BONBONS ! Montpellier

PANIQUE À LA FABRIQUE DE BONBONS !

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22

Mamie Casse-Bonbon, célèbre pour ses bonbons magiques a un problème elle a perdu la recette secrète qui a fait sa renommée.

Paniquée elle demande de l’aide aux habitants et habitantes de son quartier, tous et toutes aussi excentriques qu’extrêmement drôles ! Mais la recette reste introuvable. Commence alors une joyeuse enquête pleine de surprises !

Tarif Unique (adulte ou enfant) 10 euros

tous les jours à 16h00 pendant les vacances de février 2026 puis tous les samedis et dimanches à 11h00 jusqu’au 12 avril 2026 .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

English :

Mamie Casse-Bonbon, famous for her magical sweets, has a problem: she’s lost the secret recipe that made her famous.

