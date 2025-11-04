Panique à la maison de retraite Le Kursaal Besançon

Panique à la maison de retraite

Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Comédie. Panique à bord ! Le personnel de jour a fini son service. Le personnel de nuit annonce qu’il ne viendra pas travailler ce soir. Les pensionnaires de la maison de retraite Les Chrysanthèmes se retrouvent seuls. Josette Janssen, ancienne concierge de l’Elysée, décide de prendre les choses en main pour le meilleur et pour le rire.

Quiproquos et situations rocambolesques font de cette comédie un pur moment de plaisir où l’on rigole en famille.

Organisateur OURAGAN DU RIRE .

Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55

