Panique à la maison de retraite Le Kursaal Besançon

Panique à la maison de retraite
Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-01-11 15:00:00
fin : 2026-01-11 17:00:00
2026-01-11
Comédie. Panique à bord ! Le personnel de jour a fini son service. Le personnel de nuit annonce qu’il ne viendra pas travailler ce soir. Les pensionnaires de la maison de retraite Les Chrysanthèmes se retrouvent seuls. Josette Janssen, ancienne concierge de l’Elysée, décide de prendre les choses en main pour le meilleur et pour le rire.
Quiproquos et situations rocambolesques font de cette comédie un pur moment de plaisir où l’on rigole en famille.
Organisateur OURAGAN DU RIRE .
Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55
