Panique à la maison de retraite Châteauroux

Panique à la maison de retraite

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

L’Ouragan du rire vous présente la comédie Panique à la maison de retraite !

Panique à bord ! Le personnel de jour a fini son service. Le personnel de nuit annonce qu’il ne viendra pas travailler ce soir. Les pensionnaires de la maison de retraite Les Chrysanthèmes se retrouvent seuls. Josette Janssen, ancienne concierge de l’Elysée, décide de prendre les choses en main pour le meilleur et pour le rire. Quiproquos et situations rocambolesques font de cette comédie un pur moment de plaisir où l’on rigole en famille.

Spectacle accessible à partir de 12 ans. 20 .

English :

L’Ouragan du rire presents the comedy Panique à la maison de retraite !

German :

Der Lach-Orkan präsentiert Ihnen die Komödie Panik im Altersheim !

Italiano :

L’Ouragan du rire presenta la commedia Panique à la maison de retraite !

Espanol :

¡L’Ouragan du rire presenta la comedia Panique à la maison de retraite !

