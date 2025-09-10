Panique à la Maison de retraite Théâtre des Feuillants Dijon

Panique à la Maison de retraite

Théâtre des Feuillants 9 Rue Condorcet Dijon Côte-d’Or

Tarif : 16.99 – 16.99 – EUR

Début : 2026-01-13 19:00:00

Panique à bord !

Quiproquos et situations rocambolesques font de cette comédie un pur moment de plaisir où l’on rigole en famille.

Le personnel de jour a fini son service. Le personnel de nuit annonce qu’il ne viendra pas travailler ce soir.

Les pensionnaires de la maison de retraite « Les Chrysanthèmes » se retrouvent seuls.

Josette Janssen, ancienne concierge de l’Elysée, décide de prendre les choses en main pour le meilleur et pour le rire.

Le saviez-vous ?

Plus de 300 représentations dans toute la France

Spectacle pour tout public à partir de 12 ans

Durée 1h20 .

