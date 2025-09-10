Panique à la Maison de retraite Théâtre des Feuillants Dijon
Panique à la Maison de retraite Théâtre des Feuillants Dijon mardi 13 janvier 2026.
Panique à la Maison de retraite
Théâtre des Feuillants 9 Rue Condorcet Dijon Côte-d’Or
Tarif : 16.99 – 16.99 – EUR
Début : 2026-01-13 19:00:00
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
Panique à bord !
Quiproquos et situations rocambolesques font de cette comédie un pur moment de plaisir où l’on rigole en famille.
Le personnel de jour a fini son service. Le personnel de nuit annonce qu’il ne viendra pas travailler ce soir.
Les pensionnaires de la maison de retraite « Les Chrysanthèmes » se retrouvent seuls.
Josette Janssen, ancienne concierge de l’Elysée, décide de prendre les choses en main pour le meilleur et pour le rire.
Le saviez-vous ?
Plus de 300 représentations dans toute la France
Spectacle pour tout public à partir de 12 ans
Durée 1h20 .
Théâtre des Feuillants 9 Rue Condorcet Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
