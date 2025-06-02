PANIQUE A LA MAISON DE RETRAITE – MJC POP CORN – BOURG EN BRESSE Bourg En Bresse
PANIQUE A LA MAISON DE RETRAITE – MJC POP CORN – BOURG EN BRESSE Bourg En Bresse vendredi 9 janvier 2026.
PANIQUE A LA MAISON DE RETRAITE Début : 2026-01-09 à 19:00. Tarif : – euros.
Panique à bord !Quiproquos et situations rocambolesques font de cette comédie un pur moment de plaisir où l’on rigole en famille.Le personnel de jour a fini son service. Le personnel de nuit annonce qu’il ne viendra pas travailler ce soir.Les pensionnaires de la maison de retraite Les Chrysanthèmes se retrouvent seuls.Josette Janssen, ancienne concierge de l’Elysée, décide de prendre les choses en main pour le meilleur et pour le rire.Mise en scène par :Seb MartinezAuteur(s) :Ludovic Givronartiste : Josette Janssen
MJC POP CORN – BOURG EN BRESSE 4 ALLEE DES BROTTEAUX 01000 Bourg En Bresse 01