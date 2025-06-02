PANIQUE A LA MAISON DE RETRAITE – SALLE PAUL GARCIN Lyon

PANIQUE A LA MAISON DE RETRAITE Début : 2026-01-10 à 17:00. Tarif : – euros.

Panique à bord !Quiproquos et situations rocambolesques font de cette comédie un pur moment de plaisir où l’on rigole en famille.Le personnel de jour a fini son service. Le personnel de nuit annonce qu’il ne viendra pas travailler ce soir.Les pensionnaires de la maison de retraite Les Chrysanthèmes se retrouvent seuls.Josette Janssen, ancienne concierge de l’Elysée, décide de prendre les choses en main pour le meilleur et pour le rire.Le saviez-vous ?Plus de 300 représentations dans toute la France.Mise en scène par :Seb MartinezAuteur(s) :Ludovic Givronartiste : Josette Janssen

SALLE PAUL GARCIN 7 IMPASSE FLESSELLES 69001 Lyon 69