« Panique à l’abbaye » à la crypte Saint-Girons 19 – 21 septembre Crypte de Saint-Girons Landes

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T00:00:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Découvrez cette crypte, lieu de culte pour de nombreux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle était destinée à la conservation et à la vénération des reliques de saint Girons. Elle était située sous le chœur de l’église de l’abbaye romane de Saint-Girons qui fut démolie en 1904, en raison de sa vétusté et de son éloignement du centre bourg.

Visiter la Crypte Saint-Girons autrement, c’est possible grâce à l’application Legend’R !

Laissez-vous conter la riche et incroyable histoire de l’ancienne abbaye avec le parcours « Panique à l’abbaye ! » Aidez Jordic, jeune moine un peu étourdi du XIe siècle, qui doit organiser une grande cérémonie. Le début d’une surprenante aventure pour lui… et vous.

Télécharger l’application Legend’R et partez à l’aventure !

Crypte de Saint-Girons Avenue Corisande, 40700 Hagetmau Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 05 77 77 http://www.hagetmau.fr De l’abbaye du XIIe siècle à la gloire de saint Girons, seule la crypte est encore aujourd’hui visible sur les hauteurs de la ville. Véritable joyau d’architecture dont les chapiteaux des colonnes sont classés au titre des Monuments historiques, ce lieu, dont les abords ont été entièrement réaménagés, attire chaque année de très nombreux visiteurs.

Également lieu de culte pour de nombreux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la crypte était destinée à la conservation et à la vénération des reliques de saint Girons. On y accède par deux escaliers latéraux bâtis dans l’épaisseur des murs. Au centre quatre colonnes de marbre entourent le sol légèrement surélevé où se trouvait le tombeau de saint Girons. Là vous pourrez admirer les quatorze chapiteaux romans dont l’iconographie s’apparente souvent à ceux de l’abbatiale de Saint-Sever.

©Legend’R