Panique à l’Atelier Salle Jean Giono Montélier

Panique à l’Atelier

Salle Jean Giono Chemin du Clos Montélier Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : 2025-11-29

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Alors que Noël approche et que les lutins travaillent d’arrache pied pour que tout soit prêt, un incident va venir perturber le bon fonctionnement de l’atelier semant la panique à l’intérieur,

Salle Jean Giono Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme

English :

As Christmas approaches and the elves are hard at work getting everything ready, an incident disrupts the smooth running of the workshop, spreading panic inside,

German :

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und die Wichtel arbeiten hart, um alles vorzubereiten. Ein Zwischenfall bringt den Betrieb durcheinander und sorgt für Panik in der Werkstatt,

Italiano :

Mentre il Natale si avvicina e gli elfi sono alacremente al lavoro per preparare tutto, un incidente interrompe il regolare funzionamento del laboratorio, seminando il panico all’interno,

Espanol :

Cuando se acerca la Navidad y los elfos se afanan en prepararlo todo, un incidente perturba el buen funcionamiento del taller, sembrando el pánico en su interior,

