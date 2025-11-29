Panique à l’Atelier Salle Jean Giono Montélier
Panique à l’Atelier Salle Jean Giono Montélier samedi 29 novembre 2025.
Panique à l’Atelier
Salle Jean Giono Chemin du Clos Montélier Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-29 17:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Alors que Noël approche et que les lutins travaillent d’arrache pied pour que tout soit prêt, un incident va venir perturber le bon fonctionnement de l’atelier semant la panique à l’intérieur,
Salle Jean Giono Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 27 18 30 apetitmonde@gmail.com
English :
As Christmas approaches and the elves are hard at work getting everything ready, an incident disrupts the smooth running of the workshop, spreading panic inside,
German :
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und die Wichtel arbeiten hart, um alles vorzubereiten. Ein Zwischenfall bringt den Betrieb durcheinander und sorgt für Panik in der Werkstatt,
Italiano :
Mentre il Natale si avvicina e gli elfi sono alacremente al lavoro per preparare tutto, un incidente interrompe il regolare funzionamento del laboratorio, seminando il panico all’interno,
Espanol :
Cuando se acerca la Navidad y los elfos se afanan en prepararlo todo, un incidente perturba el buen funcionamiento del taller, sembrando el pánico en su interior,
