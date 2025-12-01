Panique à Noël au cinéma La Belle Equipe Place de l’Église Callac

Panique à Noël au cinéma La Belle Equipe

Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 18:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… jusqu’à l’irruption d’intrus qui débarquent soudain. Des humains ! Pire une famille d’humains, qui souhaitent eux aussi profiter d’un Noël à la campagne. Mais pas question pour les souris de se laisser déloger ! Elles décident de faire fuir coûte que coûte les trouble-fêtes. La guerre est déclarée, et, dans cette bataille de Noël, personne ne se fera de cadeaux… .

Place de l'Église Cinéma La Belle Equipe Callac 22160 Côtes-d'Armor Bretagne

L’événement Panique à Noël au cinéma La Belle Equipe Callac a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol