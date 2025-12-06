Panique à Noël Sortie Nationale Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-07 16:30:00
2025-12-06
Film d’animation dès 6 ans. Sous le sapin, les souries ne font pas de cadeaux !
Film d’animation de H Martin Dahlsbakken. 1h20
Une famille de souris se prépare à célébrer Noël. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… Jusqu’au débarquement d’intrus: des humains ! Pire, une famille souhaitant aussi célébrer Noël… La guerre est déclarée ! .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
English : Panique à Noël Sortie Nationale
Animated film from age 6. Under the tree, smiles don’t make presents!
