Panique à Noël Sortie Nationale Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Panique à Noël Sortie Nationale

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-07 16:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Film d’animation dès 6 ans. Sous le sapin, les souries ne font pas de cadeaux !

Film d’animation de H Martin Dahlsbakken. 1h20

Une famille de souris se prépare à célébrer Noël. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… Jusqu’au débarquement d’intrus: des humains ! Pire, une famille souhaitant aussi célébrer Noël… La guerre est déclarée ! .

