Panique au ministère Villefranche-de-Rouergue

Panique au ministère

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13 2025-12-14

Un spectacle de la compagnie Clin d’Oeil .

C’est la panique au ministère de l’éducation nationale ! Les étudiants sont dans la rue contre le retour de l’uniforme à l’école. Cela n’impressionne pas Gabrielle Bellecourt, cheffe de cabinet du ministre, un peu coincée qui ne vit que pour son travail. C’est sans compter sur le chamboulement que vont lui faire subir sa fille, sa mère, son ministre, la femme de ce dernier et l’arrivée du jeune Eric, agent d’entretien. Une comédie désopilante qui casse les préjugés et les clichés. A voir absolument ! .

English:

A show by the Clin d’Oeil company.

German:

Eine Aufführung der Theatergruppe Clin d’Oeil .

Italiano:

Spettacolo della compagnia Clin d’Oeil .

Espanol:

Espectáculo de la compañía Clin d’Oeil .

