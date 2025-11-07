Panique au ministère Yutz

Panique au ministère

Rue de la Pépinière Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Les Z’effrontés

Mise en scène Christelle Terver

Gabrielle voit son quotidien bouleversé par l’arrivée inattendue d’Éric, un jeune homme de ménage du ministère où elle travaille, qui vient ébranler ses certitudes et réveiller des désirs oubliés.Tout public

Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com

English :

Les Z’effrontés

Directed by Christelle Terver

Gabrielle’s daily life is turned upside down by the unexpected arrival of Eric, a young cleaner from the ministry where she works, who shakes her certainties and awakens forgotten desires.

German :

Die Z’effrontés

Regie Christelle Terver

Gabrielles Alltag wird durch die unerwartete Ankunft von Eric, einem jungen Putzmann aus dem Ministerium, in dem sie arbeitet, auf den Kopf gestellt. Er erschüttert ihre Gewissheiten und weckt vergessene Sehnsüchte.

Italiano :

Le Z’effrontés

Diretto da Christelle Terver

La vita quotidiana di Gabrielle viene stravolta dall’arrivo inaspettato di Eric, un giovane addetto alle pulizie del ministero in cui lavora, che fa vacillare le sue certezze e risveglia desideri dimenticati.

Espanol :

Les Z’effrontés

Dirigida por Christelle Terver

La vida cotidiana de Gabrielle da un vuelco con la llegada inesperada de Eric, un joven limpiador del ministerio donde trabaja, que sacude sus certezas y despierta deseos olvidados.

