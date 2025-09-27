Panique au Pays des Contes La Chouette comédie La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Panique au Pays des Contes La Chouette comédie La Maison Nugues Romans-sur-Isère samedi 27 septembre 2025.

Panique au Pays des Contes La Chouette comédie

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 21:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Une Cendrillon contemporaine et rebelle décide de ne pas suivre son histoire telle qu’on la lit dans les livres de contes.

.

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

A contemporary, rebellious Cinderella decides not to follow her story as told in storybooks.

German :

Ein zeitgenössisches und rebellisches Aschenputtel beschließt, ihrer Geschichte nicht so zu folgen, wie sie in den Märchenbüchern steht.

Italiano :

Una Cenerentola contemporanea e ribelle decide di non seguire la sua storia raccontata nei libri di fiabe.

Espanol :

Una rebelde Cenicienta contemporánea decide no seguir la historia que le cuentan los libros de cuentos.

L’événement Panique au Pays des Contes La Chouette comédie Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-31 par Valence Romans Tourisme