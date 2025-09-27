Panique au Pays des Contes La Chouette comédie La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Panique au Pays des Contes La Chouette comédie La Maison Nugues Romans-sur-Isère samedi 27 septembre 2025.
Panique au Pays des Contes La Chouette comédie
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:00:00
fin : 2025-09-27 21:30:00
Date(s) :
2025-09-27
Une Cendrillon contemporaine et rebelle décide de ne pas suivre son histoire telle qu’on la lit dans les livres de contes.
.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
A contemporary, rebellious Cinderella decides not to follow her story as told in storybooks.
German :
Ein zeitgenössisches und rebellisches Aschenputtel beschließt, ihrer Geschichte nicht so zu folgen, wie sie in den Märchenbüchern steht.
Italiano :
Una Cenerentola contemporanea e ribelle decide di non seguire la sua storia raccontata nei libri di fiabe.
Espanol :
Una rebelde Cenicienta contemporánea decide no seguir la historia que le cuentan los libros de cuentos.
L’événement Panique au Pays des Contes La Chouette comédie Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-31 par Valence Romans Tourisme