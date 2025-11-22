YANNICK NOAH – PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou

YANNICK NOAH Début : 2026-03-29 à 19:30. Tarif : – euros.

FIMALAC PRESENTE : YANNICK NOAHUN P’TIT TOUR À DEUX Un moment de partage, entre musique et souvenirs En 2026, Yannick Noah vous embarque pour une tournée acoustique et intimiste, portée par le sourire, le soleil et la bonne humeur. Accompagné de Nicolas Paillet à la guitare, il revisite ses plus grands tubes dans une version épurée, en toute simplicité. Entre deux chansons, il se livre avec sincérité, partageant des anecdotes et des souvenirs qui ont marqué son parcours. Un concert chaleureux et authentique, pensé comme une parenthèse hors du temps, au plus proche du public. Guitare, voix, émotions… et beaucoup de good vibes !

PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE . 86360 Chasseneuil Du Poitou 86