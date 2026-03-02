Panique avant l’heure Salle de la Tourbière Bois-d’Amont

Panique avant l’heure

Salle de la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-24 2026-04-25

Les Gens d’en Haut reviennent avec la comédie de Franck Morellon Panique avant l’heure!

Le public est invité à plonger dans une comédie rythmée où un simple contretemps se transforme en véritable tourbillon de quiproquos. Tout commence par un événement banal… jusqu’au moment où, par peur et précipitation, un mensonge est lancé. de fil en aiguille, la situation totalement aux personnages, entrainés dans une spirale de malentendus aussi absurdes qu’hilarants!

Comme d’habitude, vous pourrez profiter du bar et de la petite restauration sur place.

entrée gratuite pour les moins de 12 ans, 8 euros pour les étudiants de plus de 12 ans et 12 euros pour les adultes! samedi 11 avril à 20h30, dimanche 12 avril à 16h00, vendredi 17 et samedi 18 avril à 20h30, vendredi 24 et samedi 25 avril à 20h30 à la salle de la Tourbière de Bois d’Amont .

English : Panique avant l’heure

