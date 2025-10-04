Panique dans la bibliothèque Médiathèque André Malraux Strasbourg

Panique dans la bibliothèque Samedi 4 octobre, 14h30, 16h00 Médiathèque André Malraux Bas-Rhin

Tout public dès 11 ans.

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T15:30

Fin : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:00

Vous avez été engagé·es pour arrêter un groupe très dangereux : Les obscurantes. Ces individus diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques. Leur prochain coup aura lieu aujourd’hui et provoquera la panique à l’échelle mondiale… Saurez-vous les arrêter à temps ?

Médiathèque André Malraux 1 Presqu'île André Malraux, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est 0388451010 http://www.mediatheques.strasbourg.eu

Escape game

©Médiathèques Ville et Eurométropole de Strasbourg