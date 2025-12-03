« Panique dans la forêt », Cie des Weepers Circus Salle Sainte Anne Auberive

« Panique dans la forêt », Cie des Weepers Circus Mercredi 3 décembre, 15h00 Salle Sainte Anne Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-03T15:00:00 – 2025-12-03T16:00:00

Fin : 2025-12-03T15:00:00 – 2025-12-03T16:00:00

Ce spectacle est organisé en partenariat entre la médiathèque d’Auberive et la Médiathèque départementale, service du Département de la Haute-Marne.

Le temps d’un concert le Weepers Circus a décidé de vous raconter une histoire ! Celle-ci débute un soir, alors que trois joyeux personnages rentrent d’une fête. Le cœur content, ils chantent gaiement sur les chemins, en ignorant totalement qu’ils sont en train de se perdre dans la Forêt interdite.

Ensemble, ils vont tenter d’affronter cette nuit, peuplée de personnages forts mystérieux comme des pirates prenant les arbres pour des navires, un corbac un peu truqueur, un vieux cyclope devenu myope, une licorne qui n’existe pas et un seigneur qui fait peur. De plus, ils vont assister au légendaire bal des barbus. Un seul mot d’ordre : ne jamais crier. Une seule pensée, ne jamais être fatigués. Un seul but : aller au bout de la nuit.

Ainsi, ils feront face aux dangers récurrents d’une forêt enchantée. Pour cela, ils s’arment de leurs instruments et se dirigent vers l’aurore en chanson, cherchant désespérément une bonne fée, une étoile ou une licorne pour les guider. Allez-vous les suivre ?

Prenez place, les enfants, il y en aura pour tout le monde. Et surtout, emmenez vos parents, ils auront plus peur que vous !

A partir de 5 ans – 55 min

Renseignements et inscriptions : 03 25 88 13 36

mediatheque.auberive@ccavm.fr

@David WOHLFHART