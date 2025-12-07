Panique en coulisse Théâtre amateur Nérac

Panique en coulisse Théâtre amateur Nérac dimanche 7 décembre 2025.

Panique en coulisse Théâtre amateur

Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14

Une pièce où tout tourne à la catastrophe… pour le plus grand bonheur du public !

Dans cette comédie délirante, une troupe de théâtre tente tant bien que mal de jouer une pièce. Mais entre les erreurs, les malentendus et les scènes qui dérapent, rien ne se passe comme prévu !

Spectacle en Trois actes

– La Répétition Générale Une répétition chaotique où rien n’est prêt et où les acteurs semblent déjà dépassés…

– Les Coulisses pendant la Représentation Le public découvre l’envers du décor, où intrigues personnelles et accidents techniques se multiplient.

– La Dernière Représentation Le spectacle vire au désastre complet dans un enchaînement de gags irrésistibles.

Des portes qui claquent, des acteurs perdus et des situations absurdes un cocktail explosif qui vous fera passer un bon moment.

Sur réservation / Plein tarif 12e / Tarif réduit 10e / Tarif bambin -10 8e .

Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 78 88

English : Panique en coulisse Théâtre amateur

German : Panique en coulisse Théâtre amateur

Italiano :

Espanol : Panique en coulisse Théâtre amateur

L’événement Panique en coulisse Théâtre amateur Nérac a été mis à jour le 2025-09-17 par OT de l’Albret