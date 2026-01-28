Panique sur les coteaux ! Rue de la Bastide Dolmayrac
Panique sur les coteaux !
Rue de la Bastide Mairie Dolmayrac Lot-et-Garonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR
Dolmayrac, le 12 août 1875, Lucien Vitis, vient d’être retrouvé mort dans son champ. Si au premier abord cela ressemble à un infarctus, les rumeurs s’amplifient et il semble qu’une menace planait sur Lucien. Dépêchez-vous de mener l’enquête afin de démasquer le coupable !
Rue de la Bastide Mairie Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
English : Panique sur les coteaux !
Dolmayrac, August 12 1875, Lucien Vitis has just been found dead in his field. At first sight, it looked like a heart attack, but rumors grew louder and louder, and it seemed that Lucien was under threat. Hurry up and investigate to unmask the culprit!
