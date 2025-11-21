Panique tous courts – Festival ExtrAnimation Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 11:00 – 11:45

Gratuit : non 3 € à 6 € 3 € à 6 €Réservation au guichet du cinéma. Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Cette année, ExtrAnimation met la comédie à l’honneur ! Aventures truculentes, comédies tendres, burlesques, absurdes ou déjantées : faites le plein de bonne humeur avant Noël… Plongez dans les univers de l’animation, de la bande dessinée et du jeu vidéo qui nous rappellent que « rire est un art de vivre » ! PANIQUE TOUS COURTS de Vincent Patar et Stéphane Aubier – Belgique – 2016 – 45 min – VO – à partir de 4 ans.4 courts films d’animation pour retrouver les nouvelles aventures d’Indien et Cowboy, les deux célèbres héros de la série d’animation belge, Panique au village : La Rentrée des classes ; Le Bruit du gris ; Laurent, le neveu de Cheval ; Janine et Steven en vacances.En présence de Vincent Tavier (producteur) et Bertrand Boudaud (bruiteur). Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.extranimation.fr/