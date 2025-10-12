PANIQUE TOUS COURTS LES ABATTOIRS Toulouse

LES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-10-12 16:30:00

C’est la rentrée pour Cheval et Indien… même s’ils l’avaient oubliée ! De retour sur les bancs de l’école, la directrice lance un grand concours. Les gagnants iront sur la Lune !

C’est parti pour une folle aventure au village. Un court métrage accompagné d’autres petits films en stop motion mettant en scène les loufoques villageois et leurs voix inimitables. 7 .

English :

It’s back to school time for Cheval and Indien? even if they’d forgotten! Back at school, the headmistress launches a big competition. The winners get to go to the Moon!

German :

Für Pferd und Indianer beginnt das neue Schuljahr auch wenn sie es vergessen haben! Als sie wieder die Schulbank drücken, startet die Direktorin einen großen Wettbewerb. Die Gewinner dürfen auf den Mond fliegen!

Italiano :

È tempo di tornare a scuola per Cheval et Indien, anche se l’hanno dimenticato! A scuola, la direttrice lancia un grande concorso. I vincitori andranno sulla luna!

Espanol :

Cheval et Indien vuelven al colegio… ¡aunque se les haya olvidado! De vuelta al colegio, la directora organiza un gran concurso. Los ganadores podrán ir a la Luna

