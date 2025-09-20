Panneaux des moulins : un patrimoine à préserver Le moulin et ses jardins Barr

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Une exposition, réalisée en partenariat avec l’Association de sauvegarde des moulins du Bas-Rhin, présente, à travers des panneaux, l’histoire de ces moulins, autrefois véritables forces motrices du territoire, et souligne l’importance de préserver ce patrimoine exceptionnel.

Le moulin et ses jardins 18 rue de l’Altenberg, 67140 Barr Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est 06 75 32 91 31 Deux ponts en pierre, dont l’un date de 1763, enjambent la rivière Kirneck qui sépare les différents jardins de cet ancien moulin : jardin d’agrément, constitué essentiellement de conifères ; jardin d’herbes aromatiques composé de 16 carrés de 1 m² chacun ; jardin potager «à la française» de 200 m² cultivés ; et verger souligné de motifs floraux. On y trouve également un canal de 30 mètres, un bassin-mare, une mini-serre belge et une serre anglaise.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Le Moulin et ses Jardins