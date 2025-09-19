Exposition Panorama 27 Simultanéité Tourcoing

Exposition Panorama 27 Simultanéité Tourcoing vendredi 19 septembre 2025.

Exposition Panorama 27 Simultanéité

22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2026-01-04 19:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2026-01-04

Pour sa 27e édition, Panorama, le rendez-vous annuel du Fresnoy Studio national des arts contemporains, présente près de 50 œuvres inédites réalisées par les artistes du Fresnoy films, installations, performances et créations numériques et interactives.

Ce que cette nouvelle génération d’auteur·ices nous démontre, c’est une imagination débordante qui, loin de réclamer un ralentissement face à ce choc accélérationniste, se distingue par la prise en compte sensible des ressources et des potentialités en termes de registres d’expériences et de narrations qu’offrent les technologies dans leur diversité. […] Agencées de manière thématique, les œuvres nous entraînent dans des espaces immersifs, des atmosphères sensibles, des récits où la perception sensorielle s’élargit.

Dirk Snauwaert, commissaire .

22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Panorama 27 Simultanéité Tourcoing a été mis à jour le 2025-08-30 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme