Panorama Cinématographique Auditorium Clancier Limoges

Panorama Cinématographique

Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

À l’occasion de la présidence chypriote du Conseil de l’Union Européenne, la BFM propose d’aborder le cinéma chypriote en présence de Jean-Pierre Foulletier (administrateur de la Maison de l’Europe EUROPE DIRECT Limousin). Vous pourrez assister à la projection du film Where is Jimi Hendrix ? de Mario Piperides.

Yiannis, musicien raté, a décidé de quitter Chypre pour démarrer une nouvelle vie à l’étranger. Mais quand le chien de son ex, surnommé Jimi Hendrix, lui échappe et s’enfuit dans la partie turque de l’île, il doit mettre son projet de côté.

