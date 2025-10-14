Panorama de la dendrochronologie 2 Espace Simone Veil Limoges

Du 14 au 16 octobre 2025

Espace Simone Veil – 2 rue de la Providence 87000 LIMOGES – FRANCE

Il y a maintenant presque 15 ans, les 8 et 10 octobre 2009, se tenait, à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), le « Panorama de la dendrochronologie en France ». Comme le rappelait Lucien Tessier, en introduction des actes scientifiques, ce colloque avait pour objectif de montrer la diversité des disciplines rattachées à la dendrochronologie (dendroécologie, dendroclimatologie, dendrogéomorphologie, dendroarchéologie et dendrométrie) et de réunir la communauté des chercheurs francophones de ce domaine.

Le colloque « Panorama de la dendrochronologie 2 » s’inscrira dans la continuité de celui de 2009. Il sera l’occasion de faire un bilan des travaux réalisés tout en explorant les nouvelles thématiques, outils et défis qui ont émergé ces dernières années.

Le colloque « Panorama de la dendrochronologie 2 » offrira ainsi une opportunité privilégiée pour évaluer les avancées, les défis et les perspectives dans le domaine de la dendrochronologie. Les échanges se déroulent en français pour faciliter la participation de tous. Ce colloque doit être l’occasion d’échanger sur les travaux conduits ces dernières années dans le champ de la dendrochronologie et nous souhaitons également qu’il soit le lieu pour mettre en lumière les travaux de nos collègues jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants) au moyen de communications orales et de posters, mais le colloque est bien entendu ouvert à l’ensemble de la communauté scientifique. Pour étendre la portée des communications présentées pendant le colloque, les participants seront invités à proposer un article en anglais qui sera publié dans une édition spéciale de la revue Dendrochronologia.

PROGRAMME

Espace Simone Veil 2 rue de la providence 87000 Limoges Limoges 87085 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.unilim.fr/panodendro2/wp-content/uploads/sites/48/2025/09/Programme-PanoDendro.pdf »}]

