Panorama des Châteaux d’eau de Seine-Saint-Denis Château d’eau de Bobigny Bobigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le Panorama des châteaux d’eau de Seine-Saint-Denis est un projet qui invite à (re)découvrir l’histoire du département à travers ses châteaux d’eau, depuis son téléphone, son ordinateur ou sa tablette.

Pensé pour tous les publics, ce parcours ludique s’appuie notamment sur des conversations intergénérationnelles, des photographies, cartes postales, vidéos et quiz. Il permet aux Séquano-Dionysiens de porter un nouveau regard sur leur territoire, en explorant son passé et ses évolutions à travers ces monuments aussi emblématiques que méconnus.

Les châteaux d’eau racontent, à leur façon, l’histoire de la Seine-Saint-Denis : mémoire du passé, enjeux présents et témoins architecturaux de l’évolution du territoire.

Association les Châteaux d’eau de France

www.chateauxdeau.fr

Château d’eau de Bobigny 1 Rue de Chablis, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://app.monumentales.eu/parcours/21e89699-49ee-4941-96d0-7a4e7c5cd02b https://www.instagram.com/chateaux.deau.de.france/ [{« link »: « http://www.chateauxdeau.fr »}] https://app.monumentales.eu/parcours/21e89699-49ee-4941-96d0-7a4e7c5cd02b Deux réservoirs de 350 m³ coiffent l’ancienne imprimerie. Installés pour la sécurité incendie, ils subsistent, cachés au sommet du bâtiment.

Visite libre

Association les Châteaux d’eau de France et Illustrations : Romain Meynier