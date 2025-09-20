Panorama des Châteaux d’eau de Seine-Saint-Denis Château d’eau de La Courneuve La Courneuve

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le Panorama des châteaux d’eau de Seine-Saint-Denis est un projet qui invite à (re)découvrir l’histoire du département à travers ses châteaux d’eau, depuis son téléphone, son ordinateur ou sa tablette.

Pensé pour tous les publics, ce parcours ludique s’appuie notamment sur des conversations intergénérationnelles, des photographies, cartes postales, vidéos et quiz. Il permet aux Séquano-Dionysiens de porter un nouveau regard sur leur territoire, en explorant son passé et ses évolutions à travers ces monuments aussi emblématiques que méconnus.

Les châteaux d’eau racontent, à leur façon, l’histoire de la Seine-Saint-Denis : mémoire du passé, enjeux présents et témoins architecturaux de l’évolution du territoire.

Association les Châteaux d’eau de France

Château d'eau de La Courneuve Pl. du Château d'Eau, 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 La Tour Braque – Orme Seul Seine-Saint-Denis Île-de-France Construit en 1899 sur un puits artésien, le château d'eau alimentait les quartiers ouvriers et la caserne de pompiers. Il est aujourd'hui transformé en logements.

Association les Châteaux d’eau de France et Illustrations : Romain Meynier