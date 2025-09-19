Panorama des Châteaux d’eau de Seine-Saint-Denis Château d’eau de Neuilly-sur-Marne – Maison blanche Neuilly-sur-Marne

Panorama des Châteaux d’eau de Seine-Saint-Denis 19 – 22 septembre Château d’eau de Neuilly-sur-Marne – Maison blanche Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-22T08:00:00 – 2025-09-22T19:00:00

Le Panorama des châteaux d’eau de Seine-Saint-Denis est un projet qui invite à (re)découvrir l’histoire du département à travers ses châteaux d’eau, depuis son téléphone, son ordinateur ou sa tablette.

Pensé pour tous les publics, ce parcours ludique s’appuie notamment sur des conversations intergénérationnelles, des photographies, cartes postales, vidéos et quiz. Il permet aux Séquano-Dionysiens de porter un nouveau regard sur leur territoire, en explorant son passé et ses évolutions à travers ces monuments aussi emblématiques que méconnus.

Les châteaux d’eau racontent, à leur façon, l’histoire de la Seine-Saint-Denis : mémoire du passé, enjeux présents et témoins architecturaux de l’évolution du territoire.

Association les Châteaux d’eau de France

www.chateauxdeau.fr

Château d'eau de Neuilly-sur-Marne – Maison blanche 7 Av. Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Maison Blanche Seine-Saint-Denis Île-de-France

Château d'eau en meulière et bois isolant la cuve, il était utilisé à l'hôpital psychiatrique. Discret et fermé au public, il reste un témoin du passé médical.

Visite libre

Association les Châteaux d’eau de France et Illustrations : Romain Meynier