Panorama des Châteaux d’eau de Seine-Saint-Denis Château d’eau des Lilas Les Lilas

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-22T08:00:00 – 2025-09-22T19:00:00

Le Panorama des châteaux d’eau de Seine-Saint-Denis est un projet qui invite à (re)découvrir l’histoire du département à travers ses châteaux d’eau, depuis son téléphone, son ordinateur ou sa tablette.

Pensé pour tous les publics, ce parcours ludique s’appuie notamment sur des conversations intergénérationnelles, des photographies, cartes postales, vidéos et quiz. Il permet aux Séquano-Dionysiens de porter un nouveau regard sur leur territoire, en explorant son passé et ses évolutions à travers ces monuments aussi emblématiques que méconnus.

Les châteaux d’eau racontent, à leur façon, l’histoire de la Seine-Saint-Denis : mémoire du passé, enjeux présents et témoins architecturaux de l’évolution du territoire.

Association les Châteaux d’eau de France

www.chateauxdeau.fr

Château d’eau des Lilas 64 Rue du Garde Chasse, 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://app.monumentales.eu/parcours/21e89699-49ee-4941-96d0-7a4e7c5cd02b https://www.instagram.com/chateaux.deau.de.france/ [{« link »: « http://www.chateauxdeau.fr »}] https://app.monumentales.eu/parcours/21e89699-49ee-4941-96d0-7a4e7c5cd02b Construit en 1908, ce château d’eau “Hennebique” stockait l’eau venue de la Marne. Vendu en 2021, il est remplacé par un autre réservoir proche, toujours actif, pour alimenter la commune.

Visite libre

Association les Châteaux d’eau de France et Illustrations : Romain Meynier