Panorama des Châteaux d’eau de Seine-Saint-Denis Château d’eau du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil

Panorama des Châteaux d’eau de Seine-Saint-Denis 20 et 21 septembre Château d’eau du Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le Panorama des châteaux d’eau de Seine-Saint-Denis est un projet qui invite à (re)découvrir l’histoire du département à travers ses châteaux d’eau, depuis son téléphone, son ordinateur ou sa tablette.

Pensé pour tous les publics, ce parcours ludique s’appuie notamment sur des conversations intergénérationnelles, des photographies, cartes postales, vidéos et quiz. Il permet aux Séquano-Dionysiens de porter un nouveau regard sur leur territoire, en explorant son passé et ses évolutions à travers ces monuments aussi emblématiques que méconnus.

Les châteaux d’eau racontent, à leur façon, l’histoire de la Seine-Saint-Denis : mémoire du passé, enjeux présents et témoins architecturaux de l’évolution du territoire.

Association les Châteaux d’eau de France

www.chateauxdeau.fr

Château d’eau du Blanc-Mesnil Pl. de la Libération, 93150 Le Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://app.monumentales.eu/parcours/21e89699-49ee-4941-96d0-7a4e7c5cd02b https://www.instagram.com/chateaux.deau.de.france/ [{« link »: « http://www.chateauxdeau.fr »}] https://app.monumentales.eu/parcours/21e89699-49ee-4941-96d0-7a4e7c5cd02b Le château d’eau de 1928 accompagne l’essor industriel. Celui de 1959 assure la production locale d’eau. L’ancien est reconverti en lieu associatif.

Visite libre

Association les Châteaux d’eau de France et Illustrations : Romain Meynier