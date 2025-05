Panorama des Tours – Saint-Jean-d’Angély, 1 juillet 2025 14:00, Saint-Jean-d'Angély.

Fondée au IXe siècle, l’Abbaye Royale fut détruite par les vikings, reconstruite au XIe siècle, elle fut incendiée en 1234 lors de la guerre de Cent ans. Reconstruite à nouveau, elle fut dévastée par les Huguenots en 1568.

Square Réveillaud

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net

English : Panorama of the Towers

Founded in the 9th century, the Royal Abbey was destroyed by the Vikings, rebuilt in the 11th century and burnt down in 1234 during the Hundred Years’ War. Rebuilt again, it was devastated by the Huguenots in 1568.

German :

Die im 9. Jahrhundert gegründete königliche Abtei wurde von den Wikingern zerstört, im 11. Jahrhundert wieder aufgebaut und 1234 während des Hundertjährigen Krieges niedergebrannt. Nach einem erneuten Wiederaufbau wurde sie 1568 von den Hugenotten verwüstet.

Italiano :

Fondata nel IX secolo, l’Abbazia Reale fu distrutta dai Vichinghi, ricostruita nell’XI secolo e bruciata nel 1234 durante la Guerra dei Cento Anni. Ricostruita nuovamente, fu devastata dagli Ugonotti nel 1568.

Espanol :

Fundada en el siglo IX, la Abadía Real fue destruida por los vikingos, reconstruida en el siglo XI y quemada en 1234 durante la Guerra de los Cien Años. Reconstruida de nuevo, fue devastada por los hugonotes en 1568.

