Panorama du jardin Pinter, Pintér-kert Arborétum, Pécs

Panorama du jardin Pinter Samedi 6 juin, 10h00 Pintér-kert Arborétum Baranya

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

L’initiative Rendez-vous aux jardins a été lancée en France en 2003 afin de sensibiliser le public à la valeur des jardins historiques et des parcs de châteaux, ainsi qu’à l’importance de leur préservation. Le point d’orgue de l’édition 2026 est le panorama : les participants parcourront l’ensemble de l’arboretum Pintér-kert. La promenade les mènera au pavillon, à la tour d’observation et aux points de vue exceptionnels du jardin supérieur. Le guide retracera l’histoire de cet arboretum centenaire tout au long du parcours. N’oubliez pas vos jumelles !

Pintér-kert Arborétum 7625 Pécs, Tettye tér 9. Pécs 7625 Tettye Baranya +3672517200 https://ddnp.hu/pinter-kert https://www.facebook.com/pinterkert/

L’initiative Rendez-vous aux jardins a été lancée en France en 2003 afin de sensibiliser le public à la valeur des jardins historiques et des parcs de châteaux, ainsi qu’à l’importance de leur Le de…

©Balázs Juhász