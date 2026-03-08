Panorama Littéraire Auditorium Clancier Limoges

Panorama Littéraire

Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

À l’occasion de la présidence chypriote du Conseil de l’Union Européenne, la BFM propose un moment d’échanges autour de la littérature chypriote. Cette manifestation est organisée en partenariat avec la Maison de l’Europe EUROPE DIRECT Limousin.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Panorama Littéraire

L’événement Panorama Littéraire Limoges a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Limoges Métropole