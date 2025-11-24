Panorama Rencontres professionnelles des Musiques Actuelles du Gard SMAC Paloma Nîmes
Panorama Rencontres professionnelles des Musiques Actuelles du Gard
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Début : 2025-11-24
fin : 2025-11-25
2025-11-24
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
German :
Panorama Rencontres professionnelles des Musiques Actuelles du Gard (Fachtreffen für aktuelle Musik im Gard)
