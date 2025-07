Panorama sur la Loire Rue du Comte-de-Castellane Gennes-Val-de-Loire

Rue du Comte-de-Castellane Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Laissez-vous surprendre par cette vue imprenable et originale sur la Loire et le village de Chênehutte.

Rue du Comte-de-Castellane Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

English :

Let yourself be surprised by this breathtaking and original view of the Loire and the village of Chênehutte.

German :

Lassen Sie sich von diesem atemberaubenden und originellen Blick auf die Loire und das Dorf Chênehutte überraschen.

Italiano :

Rimarrete stupiti da questa vista originale e mozzafiato sulla Loira e sul villaggio di Chênehutte.

Espanol :

Le sorprenderá esta vista impresionante y original sobre el Loira y el pueblo de Chênehutte.

