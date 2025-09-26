Panoramique N°3 MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Panoramique N°3 MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé mardi 27 janvier 2026.

Panoramique N°3 MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé 27 janvier – 10 février 2026 Ille-et-Vilaine

gratuit / 6 €

Installation plastique vivante, Tout public dès la naissance, du 27 janvier au 12 février, Cie La Bobine

Gros cocon est une grande étendue en terrain vague pour les bébés. Un paysage de liberté, de jeu et de repos pour grands et petits. Temps d’accueil des touts petits sur réservation > [mediation.mjcpace@gmail.com](mailto:mediation.mjcpace@gmail.com)

**MAR 3 FEV > “Les grandes étendues” performance musique, théâtre et récit dans l’installation / 6€ >** [**mediation.mjcpace@gmail.com**](mailto:mediation.mjcpace@gmail.com)

Information sur [https://mjcpace.com/agenda/panoramique-n3/](https://mjcpace.com/agenda/panoramique-n3/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-10T18:00:00.000+01:00

1

https://mjcpace.com/agenda/panoramique-n3/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine