PANRENTHÈSE LITTÉRAIRE Des plumes ancrées La Canourgue

PANRENTHÈSE LITTÉRAIRE

Des plumes ancrées Avenue du Lot La Canourgue Lozère

Moment de partage, d’échange des idées, d’écoute des extraits de livres en dégustant un café ou toute autre boisson.

Rendez-vous à la librairie Des Plumes Ancrées à La Canourgue !

Gratuit.

Des plumes ancrées Avenue du Lot La Canourgue 48500 Lozère Occitanie fabmeyrieu@hotmail.com

English :

Share ideas, listen to book extracts and enjoy a coffee or other beverage.

Meet at the Des Plumes Ancrées bookshop in La Canourgue!

Free admission.

German :

Ein Moment des Teilens, des Austauschs von Ideen, des Hörens von Buchauszügen bei einem Kaffee oder einem anderen Getränk.

Treffpunkt ist die Buchhandlung Des Plumes Ancrées in La Canourgue!

Kostenlos.

Italiano :

Un’occasione per condividere idee, ascoltare estratti di libri e gustare un caffè o un’altra bevanda.

Appuntamento alla libreria Des Plumes Ancrées di La Canourgue!

Ingresso libero.

Espanol :

Una oportunidad para compartir ideas, escuchar extractos de libros y disfrutar de un café u otra bebida.

Encuentro en la librería Des Plumes Ancrées de La Canourgue

Entrada gratuita.

