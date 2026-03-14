Panser le paysage Atelier Di Bernard Marseille 1er Arrondissement

Panser le paysage

Du samedi 11 au dimanche 12 avril 2026.

Vernissage le 11 avril à 19h. Atelier Di Bernard 97 Rue Jean de Bernardy Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Panser le paysage

À travers différents médiums (dessin, peinture, photographie, installation, textile), 5 artistes de l’atelier di Bernard proposent un dialogue entre paysages intérieurs et extérieurs.

Panser le paysage



À travers différents médiums (dessin, peinture, photographie, installation, textile), 5 artistes de l’atelier di Bernard proposent un dialogue entre paysages intérieurs et extérieurs. Et si, en observant autour de nous, en fouillant la surface pour dé-couvrir le fond, le paysage nous renvoyait à notre propre manière d’habiter le monde ? Entre nostalgie et guérison, état des lieux et états d’âme, le temps de la création pense autant qu’il panse.



Artistes

Bettina Berto

Trob

Adèle Pécout

Spencer Boxer

Eymeraude Cordon

Exposition 11 et 12 avril 2026

Vernissage samedi 11 à 19h .

Atelier Di Bernard 97 Rue Jean de Bernardy Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 07 04 62 atelierdibernard@gmail.com

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English :

Dressing the landscape

Through various media (drawing, painting, photography, installation, textile), 5 artists from Atelier di Bernard propose a dialogue between interior and exterior landscapes.

L’événement Panser le paysage Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille