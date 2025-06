Panta Rhei de Jean-Pierre Formica les Alyscamps Arles 5 juillet 2025 09:00

Bouches-du-Rhône

Panta Rhei de Jean-Pierre Formica Du 05/07 au 05/10/2025 de 9h à 19h. les Alyscamps Les Alyscamps Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Exposition de Jean-Pierre Formica « Panta Rhei »

Le site historique des Alyscamps à Arles

accueillera l’exposition Panta Rhei

de Jean-Pierre Formica, une intervention

artistique singulière et profondément poétique

qui célèbre la nature fondamentale

de l’impermanence et du flux ininterrompu

de la vie.

À travers une oeuvre pluridisciplinaire –

peinture, dessin, sculptures de sel, céramique

et bronze l’artiste propose une archéologie

contemporaine, une exploration poétique

de la mémoire d’un monde en perpétuel

recommencement. .

les Alyscamps Les Alyscamps

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 54 60 12 marie@mariejacquier.com

English :

Jean-Pierre Formica’s « Panta Rhei » exhibition

German :

Ausstellung von Jean-Pierre Formica « Panta Rhei »

Italiano :

Mostra « Panta Rhei » di Jean-Pierre Formica

Espanol :

Exposición « Panta Rhei » de Jean-Pierre Formica

L’événement Panta Rhei de Jean-Pierre Formica Arles a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme d’Arles