Pantu-Reza, regards sur le monde et rencontre avec Reza Deghati Didam, Espace d’Art Contemporain Bayonne

Pantu-Reza, regards sur le monde et rencontre avec Reza Deghati 19 – 21 septembre Didam, Espace d’Art Contemporain Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire pour la rencontre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

À l’occasion des commémorations des attentats de Paris de 2015, le Didam propose une exposition exceptionnelle du dessinateur de presse Plantu et du photojournaliste franco-iranien Reza.

Visite libre jusqu’au 5 octobre 2025, du mardi au dimanche, de 14h à 19h30 (jours fériés inclus).

Rencontre avec le photojournaliste Reza Deghati

Réservation au 05 59 46 63 43

Didam, Espace d'Art Contemporain 6 quai de Lesseps, 64100 Bayonne, France

© Plantu Reza