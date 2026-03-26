PANTURON Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas
PANTURON Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas vendredi 10 avril 2026.
PANTURON
Cercle de travailleurs de BROCAS 619 Rue des forgerons Brocas Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Le PANTURON était jadis un plat de partage que les bergers aimaient déguster savoureusement avec leurs voisins . Mais loin d’être un simple plat, le panturon était aussi un véritable moment de fêtes, un symbole d’hospitalité et de convivialité que le cercle de BROCAS vous propose de revivre dans la joie et la chaleur de ses locaux.
Bienvenue à tous le vendredi 10 avril à 20h30
N’oubliez pas de vous inscrire au 05/58/51/42/41 .
Cercle de travailleurs de BROCAS 619 Rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net
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English : PANTURON
L’événement PANTURON Brocas a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Cœur Haute Lande
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